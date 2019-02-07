Barış Yarkadaş'a 10 ay hapis cezası aldı

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- ESKİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş aleyhine açılan dava karar verildi. Mahkeme, Barış Yarkadaş'a "Gizliliği ihlal" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Yarkadaş'ın bu cezası 5 yıl süre ile ertelendi. Barış Yarkadaş, karardan sonra yaptığı kısa açıklamada, "Bugün aldığım 10 aylık hapis cezasını meşru görmüyorum. Gazetecilikten dolayı artık gazetecilerin cezalandırılmaması gerekiyor" dedi. İstanbul 68 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Barış Yarkadaş ve Avukatı Pınar Ayça Sarıtaş ile şikayetçi Erdoğan Bayraktar'ın Avukatı Ayşe Ezgi Azman Akgün katıldı. SAVUNMASINI YAPTI Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Barış Yarkadaş, iddianameye konu haberin o dönem sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Gerçek Gündem isimli internet sitesinden önce Cumhuriyet Gazetesi'nde yapıldığını belirterek, "Sitedeki haberde, haberin kaynağı belirtilmiştir. O dönem sitenin görevlisi olan arkadaş kamu yararı olduğunu düşünerek haberi yayınlamıştır. Kendisi bu davadan yargılanmıştır. Bu haberden dolayı yargılanan arkadaşımızın sorumluluğu bulunduğu için benim bir sorumluluğum yoktur. Ayrıca haber internet siteleri Basın Kanunu'na tabi değildir. Yapılan soruşturma ise Basın Kanunu'na tabi yürütülmektedir. Söyleyeceklerim bu kadardır" dedi. Yarkadaş'ın Avukatı Pınar Ayça Sarıtaş ise, Basın Kanunu hükümlerine göre müvekkilinin sorumluluğu bulunmadığını öne sürerek, "Yapılan haberin sorumluluğu yayınlayana aittir" dedi. BAYRAKTAR'IN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ Müşteki Erdoğan Bayraktar'ın Avukatı Eyşe Ezgi Azman Akgün, şikayetlerinin sürdüğünü belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. 'GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR' Son sözü sorulan Barış Yarkadaş, "Gazetecilik suç değildir" dedi. Kararını açıklayan hakim, "Gizliliği ihlal" suçundan Barış Yarkadaş'a 1 yıl hapis cezası verdi. Yarkadaş'ın cezası "İyi hal" indirimi ile 10 aya düşürüldü. Ceza 5 yıl süre ile ertelendi. 'GAZETECİLİKTEN DOLAYI ARTIK GAZETECİLERİN YARGILANMAMASI GEREKİYOR' Duruşma sonrası adliye koridorunda kısa bir açıklama yapan Barış Yarkadaş, "Bugün 68. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gazetecilik yaptığım için yargılandım ve ceza aldım. Bir haberden dolayı yargılandım ve ifade verdim. Kayıtlara geçsin diye söylediğim o cümleyi size de söylemek istiyorum; gazetecilik suç değildir. Kamu yarına olan her bilgi gazetecilik faaliyetidir ve bunun cezalandırılması da aslında hukuken doğru değildir" dedi. Yarkadaş, "Bugün aldığım 10 aylık hapis cezasını meşru görmüyorum. Gazetecilikten dolayı artık gazetecilerin cezalandırılmaması gerekiyor" diye konuştu. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Soruşturmada Barış Yarkadaş'ın o zaman sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Gerçek Gündem isimli internet sitesinde 27 Mayıs 2014 tarihinde şikayetçi hakkında bir haber yayınlandığı hatırlatılan iddianamede, haber ile özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği, sanığın gizliliğin ihlali suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

