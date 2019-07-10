"Barış Yürüyüşü" Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi

POTOÇARİ (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü" soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımdan kurtulmak isteyenlerin kullandığı ve "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden binlerce insan katıldı.

Zorlu coğrafi koşullarda ve yağmur altında üç gün boyunca yürüyen binlerce insan, yürüyüşün ardından geldikleri Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti.

Her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyen farklı milletlerden katılımcılar, orman yolunda kurulan belirli noktalarda kamp yaparak buralarda soykırım hakkında daha fazla bilgi edinme imkanı da buldu.

Srebrenitsa soykırımının kurbanların anmak ve yaşananları unutturmamak adına düzenlenen Barış Yürüyüşü'ne katılanlar, 8 Temmuz'da Nezuk kasabasından yürüyüşe başlamıştı.