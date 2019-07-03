Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımının 24'üncü yılı kapsamında düzenlenecek Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler, başkent Saraybosna'dan yola çıktı.

Srebrenitsa'nın Sırp askerlerin kontrolüne geçmesinden sonra yaşanan soykırımdan kaçan sivillerin orman yolundan Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta düzenlenen ve "Barış Yürüyüşü" olarak adlandırılan yürüyüşe katılacak 33 gönüllü, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu Şehit ve Gaziler Anıtı'nın önünden Srebrenitsa'ya hareket etti.

O dönemde yapılan katliamlar nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırılan güzergahta 8 Temmuz'da başlayacak ve üç gün sürecek yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic, Temmuz 1995'te yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda masum insanların mezarlarını gördükçe büyük acı hissettiklerini kaydeden Papic, "Bize düşen affetsek de unutmamak." dedi.

Bu yılki yürüyüşe katılacak 12 yaşındaki Arnela Dzinelic de savaşların olmadığı bir dünya temennisinde bulundu.