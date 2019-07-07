Barış Yürüyüşü'nün yeni rotası soykırımın gerçekliğiyle birebir yüzleştirecek

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımın kurbanlarını anmak ve yaşananları unutturmamak için düzenlenen Barış Yürüyüşü yarın Nezuk kasabasından başlayacak.

KAMENİCKO BRDO (AA) - VESNA BESİC - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp askerlerin eline geçmesinin ardından hayatta kalmak isteyen Boşnakların kullandığı orman yolunda her yıl düzenlenen Barış Yürüyüşü'nün yeni güzergahında bu yıl soykırım kurbanlarına ait kemik ve giysiler kaldırılmayarak katılımcıların kurbanların yaşadığı acıları birebir görmesi sağlanacak.

Buljim bölgesinden Kamenica Dağı'na uzanan bu yeni rota, katılımcıları, ormanın en tehlikeli bölgelerinden bine yakın insanın kuşatıldığı yere götürüyor. Rota üzerinde, yol kenarında bulunan kemik parçaları, giysi, ayakkabı ve battaniye gibi kişisel eşyalar ise soykırımın acısını gösterebilmek için yerlerinden kaldırılmadı ve rota katılımcılarını kurbanların kemikleri ve kişisel eşyalarıyla yüz yüze getirecek.

Yürüyüşün organizatörlerinden Munir Habibovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni rotanın bu yılki yürüyüşe hazır olması için dört kişinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek, "Bu ormanda bizler 1995 yılında bir kurtuluş yolu aradık. Bu yeni rota yürüyüş için büyük önem arz ediyor." dedi.

Orman yolunda kaçan bine yakın insanın dinlenmek üzere Bukva bölgesine yerleştiğini anlatan Habibovic, "Birilerince ele verilen bu insanlar bu bölgede katledildi." diye konuştu.

- "Nasıl hayatta kaldığımızı kendimiz de bilmiyoruz"

Bu bölgenin geçen yıl da yürüyüşe dahil edilmek istendiğini anımsatan Habibovic, "Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle binlerce insanın buraya girmesinin iyi bir fikir olmadığını düşündük. Rotayı, aslına uygun hale getirmek için neredeyse üç yıldır çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.