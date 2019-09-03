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Barış yüzücüleri: “Ambargolara karşı kulaç attık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Mersin Aydıncık’tan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde “Barışa Kulaç” sloganıyla 30 saatlik yüzmenin ardından 2 Eylül günü Girne’ye ulaşan 9 sporcu, ambargolara karşı kulaç attıklarını söyledi.Mersin’in Aydıncık ilçesi ile KKTC’nin turizm kenti Girne arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik yüzme parkurunda, daha önce Manş Denizi’ndeki parkuru 12 saat 20 dakikalık performansla geçen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 9 kişilik ekibiyle dönüşümlü olarak yüzerek, Mersin’in Aydıncık ilçesinden Girne’ye 30 saatlik sürede ulaşmayı başardı.

Barış yüzücüleri: “Ambargolara karşı kulaç attık”

Mersin Aydıncık’tan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde “Barışa Kulaç” sloganıyla 30 saatlik yüzmenin ardından 2 Eylül günü Girne’ye ulaşan 9 sporcu, ambargolara karşı kulaç attıklarını söyledi.
Mersin’in Aydıncık ilçesi ile KKTC’nin turizm kenti Girne arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik yüzme parkurunda, daha önce Manş Denizi’ndeki parkuru 12 saat 20 dakikalık performansla geçen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 9 kişilik ekibiyle dönüşümlü olarak yüzerek, Mersin’in Aydıncık ilçesinden Girne’ye 30 saatlik sürede ulaşmayı başardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e vekalet eden belediye meclisi üyesi Metin Solunoğlu, Prof. Dr Sadık Ersöz, triatlet Doç Dr. Pınar Arpınar Avşar, Dr. Mustafa Şakir Başaran, Temel Yakşi, Boran Karataş, Erman Akkaya, Beril Telsiz, Dr. Güneş Kibar’ın katılımı ile Girne Kaşgar Otel’de dün akşam basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında ilk sözü alan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Ambargolara karşı kulaç atıldı" dedi.
Özyiğit konuşmasında, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başlayan ve 30 saat süren etkinlikte Mersin Aydıncık’tan Girne’ye yüzerek gelen sporcuları tebrik etti. Abdullah Özyiğit, Mersin ile Girne arasında atılan kulaçların amacının, Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız ambargolara karşı bir duruş sergilemek olduğunu ifade ederek, iki şehir arasında sportif faaliyetlerin geliştirilmesine vesile olmasını diledi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde “Barışa Kulaç At” sloganıyla yüzmeye başlayan sporcuların çok önemli bir mesaj verdiklerini söyledi. Güngördü, herkesin sevgi, saygı ve hoşgörüye ihtiyacı olduğunu belirterek, kulaçların bu anlamda atıldığını ifade etti. Güngördü, Başkan Özyiğit, yüzücüler ve hakemleri Girne’de görmekten mutlu olduğunu belirterek, etkinliğin ve iki şehir arasındaki işbirliğinin önümüzdeki yıllarda gelişmesini temenni etti.
Dr. Güneş Kibar ise Hacettepe takımı olarak daha önce Manş Denizi’ni yüzerek geçtiklerini ancak çok üşüdüklerini belirterek, Mersin ile Girne arasındaki suyun dalgalı olduğunu ancak ılık olması nedeniyle 6 ay boyunca bu parkurun kullanılabileceğini söyledi. Kibar, Kıbrıs ile Türkiye arasındaki mesafenin ne kadar yakın olduğuna dikkat çekmek için kafessiz yüzdüklerini kaydetti.

Barış yüzücüleri: “Ambargolara karşı kulaç attık”

Barış yüzücüleri: “Ambargolara karşı kulaç attık”

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