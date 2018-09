Barışa dair akıllara kazınan ünlü sözler

İşte hafızalara kazınan o ünlü sözlerden bazıları...Bugün 21 Eylül Dünya Barış Günü. İsmi barışla özdeşleşmiş ve hayatını barışa adamış isimlerin yanı sıra, kimi sanatçılar ve bilim insanları da savaşa karşı olduklarını her fırsatta dile getirdiler. İşte barışa dair hafızalara kazınan ünlü sözlerden bazıları:

1968 yılında uğradığı suikastta hayatını kaybeden King‘in, barışa olan inancını hiçbir zaman yitirmediğini şu ifadeleri de ortaya koyuyor:

"Karanlığı karanlıkla kovamazsınız ancak aydınlık bunu yapabilir. Nefreti nefretle kovamazsınız ancak sevgi bunu yapabilir."

Yarım kalan barış hayali: John Lennon

Efsane İngiliz grup Beatles'ın en politik üyesi John Lennon'ın 1971 yılında yazdığı "Imagine" (Hayal et) evrensel barışın sembol şarkılarından biri oldu.

Lennon bu şarkıda şu sözlerle insanlığa dünya barışı için çağrıda bulunuyordu:

"Ülkelerin olmadığını hayal et, bu zor değil. Uğruna ölünecek ya da öldürülecek hiçbir şey olmadığını; dinin de olmadığını hayal et. Tüm insanların barış içinde yaşadığını hayal et!"

Lennon bu satırları yazdıktan dokuz yıl sonra 1980'de kaldığı otelin önünde akli dengesi yerinde olmayan bir hayranı tarafından vurularak öldürüldü. Kendisi gibi barış aktivisti olan eşi Yoko Ono'nun kollarında can verdi. Lennon'ın bıraktığı yerden bayrağı devralan aktivist Ono hâlâ dünya barışı için mücadele veriyor.