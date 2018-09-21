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Barışa dair akıllara kazınan ünlü sözler

21.09.2018 18:29 | Son Güncelleme

Kimi düşünür ve sanatçıların barışa özlemlerini ifade ettikleri sözler kitleleri harekete geçirdi ve tarihte iz bıraktı.

Barışa dair akıllara kazınan ünlü sözler

İşte hafızalara kazınan o ünlü sözlerden bazıları...Bugün 21 Eylül Dünya Barış Günü. İsmi barışla özdeşleşmiş ve hayatını barışa adamış isimlerin yanı sıra, kimi sanatçılar ve bilim insanları da savaşa karşı olduklarını her fırsatta dile getirdiler. İşte barışa dair hafızalara kazınan ünlü sözlerden bazıları:

Gandi: Barış için pasif direniş

Barış denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandi. Gandi'nin pasif direnişten beslenen ve "Gandizm" olarak anılan felsefesi tüm dünyada çok sayıda insanı etkiledi.

"Göze göz, dişe diş ilkesi bütün dünyayı kör eder" sözü Gandi'nin şiddeti reddeden ifadelerinden yalnızca biri.

"Bir hayalim var…"

ABD'de siyah hareketin yılmaz savaşçısı Martin Luther King de kısa ömrünü ırk ayrımcılığıyla mücadeleye ve barışa adadı.

1963 yılında yaptığı "Bir hayalim var…" diye başlayan ünlü konuşmasında King şu ifadeleri kullanmıştı: "Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar."

1968 yılında uğradığı suikastta hayatını kaybeden King‘in, barışa olan inancını hiçbir zaman yitirmediğini şu ifadeleri de ortaya koyuyor:

"Karanlığı karanlıkla kovamazsınız ancak aydınlık bunu yapabilir. Nefreti nefretle kovamazsınız ancak sevgi bunu yapabilir."

Yarım kalan barış hayali: John Lennon

Efsane İngiliz grup Beatles'ın en politik üyesi John Lennon'ın 1971 yılında yazdığı "Imagine" (Hayal et) evrensel barışın sembol şarkılarından biri oldu.

Lennon bu şarkıda şu sözlerle insanlığa dünya barışı için çağrıda bulunuyordu:

"Ülkelerin olmadığını hayal et, bu zor değil. Uğruna ölünecek ya da öldürülecek hiçbir şey olmadığını; dinin de olmadığını hayal et. Tüm insanların barış içinde yaşadığını hayal et!"

Lennon bu satırları yazdıktan dokuz yıl sonra 1980'de kaldığı otelin önünde akli dengesi yerinde olmayan bir hayranı tarafından vurularak öldürüldü. Kendisi gibi barış aktivisti olan eşi Yoko Ono'nun kollarında can verdi. Lennon'ın bıraktığı yerden bayrağı devralan aktivist Ono hâlâ dünya barışı için mücadele veriyor.

"Barış zola sağlanamaz. Barışa ancak anlayarak ulaşılabilir"

Bu sözler pasifistliğini sık sık dile getiren ünlü Alman fizikçi Albert Einstein'a ait. Einstein silahlanmaya karşı da şu sözleri sarf etmişti: "Aynı zamanda hem savaşa hazırlanıp hem de savaşı önleyemezsiniz."

Başkalarının savaşına karşı direniş: Emma Goldman

Ünlü anarşist yazar Emma Goldman da savaş karşıtlığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Bütün savaşlar kendileri dövüşemeyecek kadar korkak olan, bu yüzden de kendileri adına dövüşecek genç erkekleri cepheye süren hırsızlar arasındadır."

Goldman'ın Birinci Dünya Savaşı'nda zorla silah altına alınmalara karşı yürüttüğü faaliyetler, iki yıl hapis cezasına çarptırılmasına neden olmuştu.

DW/SÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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