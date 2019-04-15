"Barışa katkıda bulunacak en önemli kurumlar STK'lerdir"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Dünyada huzura, barışa, istikrar ve demokrasiye katkıda bulunacak en önemli kurumlar, sivil toplum örgütleri (STK) ve sendikalardır." dedi.

Malkoç, Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesince düzenlenen "Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Eğitim Programı" kapsamında Türkiye'de bulunan yabancı sendikacıları kabul etti.

Ombudsmanlığın bütün dünyada hak arama kurumu olduğunu beliren Malkoç, sendikacıların da benzer bir şekilde hak arama görevini yerine getirdiğini söyledi.

Malkoç, dünyada en anlamlı şeylerden bir tanesinin hak aramak ve hakkına sahip çıkmak olduğunu, Kamu Denetçiliği Kurumunun insanlara hak aramanın önemini anlatıp, hak aramayı yaygınlaştırmaya çalıştığını bildirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun anayasal bir kurum olduğunu ve kamu denetçilerini parlamentonun seçtiğini vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:

"Hak arayan insanlar ne kadar bilgiliyse, toplumla ne kadar dayanışma halindeyse toplum o kadar güçlü olur çünkü hak aramayla birlikte toplumda haksızlık yapanların sayısı azalır. Kimse haksızlık yapmaya kolay kolay cesaret edemez. Türkiye Ombudsmanlığı halkın avukatlığını yapmakta ve verdiği kararlarla idarecilere yol göstermektedir."

Malkoç, Türkiye'de sendikacılığın güçlü ve köklü bir geçmişinin olduğunu dile getirerek, "Dünyada huzura, barışa, istikrar ve demokrasiye katkıda bulunacak en önemli kurumlar, sivil toplum örgütleri ve sendikalardır." ifadelerini kullandı.

Malkoç, konuşmasının ardından program kapsamında Türkiye'de bulunan 24 farklı ülkeden yabancı sendikacıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

