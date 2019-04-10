HABER

“Barışa Manevi Bir Yolculuk” sergisi sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:24 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Peter Sanders’in en güzel fotoğraf karelerinden derlenmiş özel koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Peter Sanders’in en güzel fotoğraf karelerinden derlenmiş özel koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu. Peter Sanders’in ilk retrospektif sergisi olma özelliğine sahip olan “Barışa Manevi Bir Yolculuk” isimli sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Peter Sanders’in en güzel fotoğraf karelerinden derlenmiş özel koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu. “Barışa Manevi Bir Yolculuk” isimli sergi Taksim Metrosu’nda bulunan Taksim Sanat’ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi açılışına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner katıldı. Açılış kurdelesinin ardında sanatseverlere kapılarını açan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peter Sanders’in ilk retrospektif sergisi olma özelliğine sahip olan sergi aynı zamanda, sanatçının yarım asra yakın sanat hayatının bir özeti olma özelliğini taşıyor.

“Muazzam bir çiçek bahçesinden size bir demet sunmuş olacağız"
Sergi açılışı öncesinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, “Çok muazzam bir çiçek bahçesinden size bir demet sunmuş olacağız. Bu sergi, Peter Sanders’in sanatında bir mukaddime. Siz buradan yola çıkarak onun 500 bin fotoğrafını hayal edin. İnşallah başka sergiler, başka kitaplarla ve dijital yayınlarla Peter Sanders’in fotoğraf sanatını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir buz dağı gibi büyük bir hazırlığın hızlı bir finalini yaptık. İnşallah sizler de bu fotoğrafları seveceksiniz. Biraz telaşeli bir İstanbul akşamında sanata değer verip bu davetimize katıldığınız için teşekkür ederiz” dedi.

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözlerKüçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler
Mültecilere hijyenik tuvaletMültecilere hijyenik tuvalet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.