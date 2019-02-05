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'Barışçıl çözüm' için toplanan Lima Grubu'ndan Venezuela ordusuna şaşırtan çağrı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.02.2019 05:41 | Son Güncelleme

Amerika kıtasında 14 ülkeden oluşan Lima Grubunun 10 üyesi Venezuela ordusunu kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanımaya çağırdı.

'Barışçıl çözüm' için toplanan Lima Grubu'ndan Venezuela ordusuna şaşırtan çağrı!

Kıtada "Venezuela'daki krize barışçıl çözüm bulma" iddiasıyla oluşturulan Lima Grubunun 10 üyesi Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ve Kanada’nın temsilcileri Kanada'nın başkenti Ottawa’da bir araya gelerek Venezuela'daki gelişmeleri görüştü.

ORDUDAN GUAİDO'YA BAĞLILIKTA BULUNMASINI İSTEDİLER

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Lima Grubu Venezuela Silahlı Kuvvetlerine Başkomutan sıfatı ile Geçici Devlet Başkanına bağlılığını bildirmesi çağrısında bulunuyor." ifadeleri yer alırken ordudan aynı zamanda Venezuela'ya "insani yardım" girişine engel olmaması istendi.

Farklı uluslararası aktörler tarafından başlatılan müzakere girişimlerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından maniple edildiği öne sürülen açıklamada, bu yüzden bütün diplomatik girişimlerin Juan Guido’yu ve onun yol haritasını muhatap alması gerektiği savunuldu.

MADURO'YU HEDEF GÖSTERDİLER

Ülkedeki "ağır insani durum"dan endişe edildiğine değinilen açıklamada, bu sorunların kaynağı olarak Devlet Başkanı Maduro hedef gösterildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kurumlar ile uluslararası topluma Venezuela halkına insani yardım yapılması için hazırlıklı olma çağrısı yapılan açıklamada, yaşananların güç kullanmadan barışçıl bir şekide diplomatik ve politik yollarla çözüme kavuşturulmasına olan destek yinelendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Lima Grubu Juan Guaido Amerika

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