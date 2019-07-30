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"Barışçıl gösteri yapan vatandaşların öldürülmesi kabul edilemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:22 | Son Güncelleme

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Başsavcılığın 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporunu protesto eden vatandaşların öldürülmesinin kabul edilemeyeceğini, sorumluların acil ve caydırıcı şekilde hesap vereceklerini belirtti - Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'ne göre dün, Ubeyd kentinde çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocuların üzerine açılan keskin nişancı ateşinde 5 kişi öldü, 62 kişi yaralandı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün Ubeyd kentinde yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumlularının acilen yargıya hesap vereceklerini belirtti.

Burhan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ülkenin güneyindeki Ubeyd kentinde yaşanan hadisenin üzüntü verici olduğunu ifade ederek, "Barışçıl gösteri yapan vatandaşların öldürülmesi kabul edilemez. Acil ve caydırıcı bir yargılanma gerektiriyor." dedi.

Kuzey Kurdufan Valisi Tümgeneral Sadık et-Tayyib Abdullah, eyaletin başkenti Ubeyd'deki olaylarla ilgili soruşturma komisyonu oluşturulduğunu bildirdi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, dün, Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporunu protesto eden, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere, 62 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmezken muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tuttu.

El Ubeyd'in de arasında bulunduğu 5 kentte dün akşamdan geçerli olmak üzere 21.00-06.00 saatlerinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik ayrıca öğrenciler ve halkın güvenliği için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verildiğini açıkladı.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü raporunda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyinin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü kaydedilerek, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin suçlu bulunduğu belirtilmişti. Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir’in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan’da devrilmesinin ardından yaşanan siyasi kriz ortamında başkent Hartum'da muhalif göstericiler ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutmuştu. Muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Ubeyd kentindeki olaylar nedeniyle ülke genelinde protestolar devam ederken askerle sivil muhalefet arasında bugün yapılacağı duyurulan nihai anlaşmaya dair görüşmelerin ertelenmesi bekleniyor.

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gösteriler Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah e Ubeyd kenti

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