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Barışçıl seçimler için bir hafta boyunca oruç tutacaklar

Tayibe Önel Tayibe Önel
DÜNYA  | 01.12.2018 04:49 | Son Güncelleme

Nijerya'da ana muhalefet partisi üyeleri, devlet başkanlığı seçimlerinin sorunsuz geçmesi için bir hafta boyunca dua edip oruç tutacak.

Barışçıl seçimler için bir hafta boyunca oruç tutacaklar

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ana muhalefet partisi üyeleri, 16 Şubat 2019'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin barış ortamında geçmesi için bir hafta boyunca dua edip oruç tutacak.

Ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) Enugu Eyaleti Genel Direktörü Dr. Charles Egumgbe, yerel basına yaptığı açıklamada, "Siyasi ve dini grupların da desteklediği kararla Enugu eyalet sakinleri, yarın Nnamdi Azikiwe Stadyumu'nda bir araya gelecek ve devlet başkanlığı seçimlerinin barışçıl ve adil bir şekilde tamamlanması için bir hafta boyunca dua edip, oruç tutacak." dedi.

Diğer bir muhalefet partisi Tüm İlerici Büyük İttifak Partisi (APGA) de bir haftalık dua kampanyasına destek verdiklerini açıkladı.

Nijerya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından Barış ve Çevresel Adalet Merkezi (CEPEJ) ve Nijerya Müslüman Medya İzleme Grubu (MMWG) da seçimlerde olası bir çatışmaya karşı gereken önlemlerin alınması çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 16 Şubat 2019'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Tüm İlericiler Kongresi'nden (APC) mevcut Devlet Başkanı Muhammedu Buhari ve PDP'den Atiku Abubakar yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya seçim ORUÇ

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