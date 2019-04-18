Barışın Çocuklarından Vali Yerlikaya’ya Barış Ekmeği ikramı

İSTANBUL,(DHA)-10’uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında barışın çocukları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya “Barış Ekmeği” ikram ettiler. Esenler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 10’uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Çocuklar Vali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti. Esenler Belediyesi, “Barış Ekmeğini Esenler’de Pişiriyoruz” sloganıyla Endonezya, Bosna Hersek, Kosova, Sudan, Pakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan ve Türkiye'den 85 çocuğu Esenler'de bir araya getirdi. Barışın çocukları, festival kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya kendi ülkelerinden getirdikleri unlarla İstanbul'da hamuru yoğrulan Barış Ekmeği’ni ikram ettiler. Vali Yerlikaya, Barış Ekmeğini Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte kabul etti. Dünyanın dört bir yanından gelen 85 çocuk, Vali Yerlikaya’ya ülkelerinden getirdikleri hediyeleri de takdim etti. “BU EKMEĞİN KARDEŞLİĞE VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM” Vali Yerlikaya, “Dünyanın dört bir yanından çocuklarımızın getirmiş olduğu unlarla yapılan ekmek ve biz buna “Barış Ekmeği” diyoruz. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya çok teşekkür ediyorum. Ve 7 ülkeden misafir edilen kıymetli çocuklarımıza da teşekkür ediyorum. Dünyada kardeşliğe, huzura, barışa vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

