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Barışma bahanesiyle buluştuğu Huri'yi bacaklarından vurup, hastane önüne bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 16:51 | Son Güncelleme

BOLU'da, Nihat B.

Barışma bahanesiyle buluştuğu Huri'yi bacaklarından vurup, hastane önüne bıraktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, Nihat B. (46), nikahsız birlikte yaşadığı ve bir süredir ayrı olduğu Huri G. (25) ile barışma bahanesiyle buluştu. Buluşmada tartıştığı Huri G.'yi tabancayla bacaklarına 6 el ateş edip, yaraladıktan sonra hastanenin önüne bırakan Nihat B., kaçtı. Kısa sürede yakalanan Nihat B., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.
Nihat B., nikahsız birlikte yaşadığı ve bir süredir ayrı olduğu Huri G. ile barışma bahanesiyle dün gece bir araya geldi. Nihat B., yanındaki 2 arkadaşıyla beraber buluştuğu Huri G.'yi otomobile bindirdi. Huri G. ve Nihat B., arka koltukta otururken, yanlarında bulunanlardan biri, aracı sürdü diğeri de ön koltukta oturdu. Issız yere gidilirken, Huri G. ve Nihat B. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nihat B., tabancasıyla Huri G.'nin bacaklarına 6 el ateş etti. Nihat B. ve beraberindekiler, yaraladıkları kadını Sağlık Mahallesi'ndeki özel hastanenin bahçesine bırakıp, kaçtı. Hastane personelinin görmesiyle yaralı kadına müdahale edildi. Huri G., buradaki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma başlattı. Şüpheliler, gece saatlerinde Gölyüzü Mahallesi'nde yakalandı. Hurdacılık yapan da yapan temizlik firması sahibi Nihat B. ve beraberindeki 2 kişi, gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
OTOMOBİLDE DÖNER BIÇAĞI VE MERMİLER BULUNDU
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bahçesine getirilen, genç kadının vurulduğu otomobilde arama yapıldı. Aramada, aracın içinde, özel muhafaza kılıfı bulunan döner bıçağı ile 2 mermi bulundu. Ayrıca otomobilin sol arka kapısında, mermilerin açtığı delikler görüldü.

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Barışma bahanesiyle buluştuğu Huri'yi bacaklarından vurup, hastane önüne bıraktıBarışma bahanesiyle buluştuğu Huri'yi bacaklarından vurup, hastane önüne bıraktıBarışma bahanesiyle buluştuğu Huri'yi bacaklarından vurup, hastane önüne bıraktıBarışma bahanesiyle buluştuğu Huri'yi bacaklarından vurup, hastane önüne bıraktı

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