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Barışma isteğini reddeden sevgilisini sırtından bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 14:19 | Son Güncelleme

Aksaray'da 41 yaşındaki gıda toptancısı Ahmet Y. barışma istediğini reddeden, daha önce yanında işçi olarak çalıştırdığı eski sevgilisi Afganistan uyruklu Zolaika R.'yi aracıyla kaçırmaya çalıştı. Ahmet Y., kendisine direnen Zolaika R.'yi sırtından bıçakladı.

Barışma isteğini reddeden sevgilisini sırtından bıçakladı

Olay, saat 00.10 sıralarında Taşpazar Mahallesi 857 Sokakta meydana geldi. Ahmet Y., eski sevgilisi Zolaika R. ile buluşup, barışmak istediğini söyledi. Zolaika R.'nin isteğini reddetmesi üzerine Ahmet Y., aracına bindirip kaçırmaya çalıştı. Ahmet Y., Zolaika R.'nin direnmesi üzerine sırtından bıçaklayıp, kaçtı. Kanlar içinde kalan Zolaika R. çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Zolaika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ahmet Y.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına alındı. Yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Y.'nin ifadesinde, Zolaika'yı kaçırmaya çalıştığını itiraf ettiğini, ancak bıçaklamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA


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