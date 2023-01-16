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Barışma randevusunda cinayet! 'Aldatıyorsun' dedi, sonrası korkunç

16.01.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane Çağlayan’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. İki çocuğuyla birlikte şehir dışından kardeşinin evine gelen Sultan B. (27) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Şener B. (28) arasında aldatma iddiası nedeniyle kavga çıktı. Barışma bahanesiyle binaya gelen Şener B., merdiven boşluğunda eşi Sultan B.'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte korkunç olayın detayları...

Barışma randevusunda cinayet! 'Aldatıyorsun' dedi, sonrası korkunç

Kan donduran olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Şener B. (28) ile Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan B. (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrıldı. Ardından kadın, erkek kardeşi Erdinç’in Çağlayan’daki evine geldi. Bunu haber alan Şener B. de barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine geldi.

BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP KALBİNDEN BIÇAKLADI

Kardeş Erdinç’in barışması için bir araya getirdiği ikili, bina kapısının önünde yaklaşık 5 dakika konuştu. Ardından ikili içeriye geçerek binanın merdivenlerinden en alt kata inmeye başladı. Dairenin önüne geldikleri esnada ikili arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kendisini aldattığını iddia eden eşine bıçak çeken Şener B., kadını kalbinden bıçakladı.

POLİS, KATİL KOCAYI GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından koca Şener B. bina dışına çıkarken, kadın ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de bir süre binada çalışma yaptı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI

Kadının 2 çocuğu ise savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayın ardından katil zanlısı koca Şener B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin alınan ve çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan Şener B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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