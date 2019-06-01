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Barışma teklifi reddedilince dehşet saçtı! 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Konya’nın Bozkır ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşiyle barışmak isteyen adam, red cevabı alınca kendini ve kendisine engel olmak isteyen eşini, iki çocuğunu ve eşinin ablasını benzin dökerek yaktı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 5 kişiden 1’ çocuk 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Barışma teklifi reddedilince dehşet saçtı! 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Olay, dün 13.30 sıralarında Konya’nın Bozkır ilçesi Yukarı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemal D., dini nikahla birlikte yaşadığı Gülay K. ile tartıştıktan sonra oğlu Yusuf ve ilk eşinden olan kızı Kader E.’yi (14) alarak evden ayrıldı. Evden ayrılan Gülay K., ablası Aydur Ü.’nün yanına yerleşti. Cemal D., öğle saatlerinde Gülay K.’nin yanına gelerek dini nikahlı eşiyle barışmak istediğini söyledi. Gülay K., barışma teklifini reddetmesi üzerine Cemal D., evden çıkarak aracına binerek adresten ayrıldı.

5 KİŞİYİ YAKTI!

Bir süre sonra yanında getirdiği benzin dolu bidonla araçtan inen Cemal D., “Kendimi yakarım" diye bağırarak kendi üzerine benzin dökmeye başlaması üzerine Gülay K., ablası ve iki çocukları evden çıkarak Cemal D.’yi engellemeye çalıştı.

Bu sırada Cemal D., tüm müdahalelere rağmen kendini ateşe verdi. Bu sırada Cemal D.’yi engellemeye çalışan Gülay K., ablası ve çocukları arbede sırasında kendilerine benzin dökülmesi üzerine kendileri de ateş aldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ateşe müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 5 kişi ambulanslarla Bozkır Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Konya’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Aydur Ü. ve yeğeni Yusuf’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'BİRDEN HEPİMİZ ALEV ALDIK'

Hastanede tedavi altına alınan Gülay K. polise verdiği ilk ifadesinde, "Cemal geldi, ’kendimi ve sizi, benzin döküp yakarım’ diye bağırdı. Ben de aşağı yanına indim. Peşimden ablam ve çocuklar geldi. Benzin kendisinin üzerine dökmek isterken engellemeye çalıştık. Bizlerin üzerine de benzin döküldü. Otomobile bindiği sırada birden hepimiz alev aldık" dediği ileri sürüldü.

Cemal D. ise ifadesinde, "Barışmak istedim Gülay K. önce bana taş attı. Sonra benzini getirip döktü. Ben otomobilime binip kaçmak isterken ateş aldı” dediği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Konya benzin yaktı

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