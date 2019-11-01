Barışma teklifini kabul etmeyen eşini bıçaklayan koca 19 yıl 4 ay ceza aldı

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- ÜMRANİYE'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mercan Sevim'i bıçakla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Hamdi Sevim, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hamdi Sevim ile tarafların avukatları katıldı. Bir önceki celse esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Sedat Yıldırım, Hamdi Sevim'in, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Bugünkü duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Hamdi Sevim, eşi ile 2002 yılında evlendiklerini, eşinin 2004 yılında kendisini terk ettiğini, daha sonra yeniden barıştıklarını belirterek, "2014 yılında eşim tekrar evi terk etti" dedi. Olay günü planlı hareket etmediğini, tehdit suçlamasını kabul etmediğini belirten Hamdi Sevim, "Ben barışmak için eşimin yanına gittim" dedi.

19 YIL 4 AYLIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hamdi Sevim'i, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, yargılama aşamasındaki davranışları ve suç işleme hususundaki eğilimini göz önüne alarak Sevim'in bu cezasında indirime gitmedi. Heyet, Sevim'i "Tehdit" suçundan da 1 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hamdi Sevim ile Mercan Sevim'in boşanma aşamasında oldukları, bu nedenle ayrı yaşadıkları belirtiliyor. Eşi ile barışmak için bir buket çiçek ile 9 Ağustos 2018 tarihinde eşinin yaşadığı ikamete giden Hamdi Sevim'in, ikametten çıkan eşinin yanına gittiği bilgisine yer veriliyor. İddianamede, Hamdi Sevim'in konuşma teklifinin reddedilmesi üzerine yanında taşıdığı bıçak ile, "Seni öldüreceğim" diyerek eşini birden fazla kez bıçakladığı anlatılıyor. İddianamede Hamdi Sevim'in, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

