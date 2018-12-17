HABER

Barışma teklifini kabul etmeyen eski eşini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

ADANA'da Üzeyir Y.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Üzeyir Y. (40), barışma teklifini kabul etmeyen boşandığı Elif Avcılı'yı (34), sırtından bıçakla yaraladı. Olay, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Üzeyir Y., bir süre önce kendisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan Elif Avcılı'nın evine gitti. Üzeyir Y., Avcılı'ya yeniden bir araya gelmeyi teklif etti. Avcılı, teklifi geri çevirince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Üzeyir Y., yanındaki bıçağı çekip, Avcılı'yı sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Avcılı'nın çığlıklarına komşuları yetişti. Çağırılan ambulansla Elif Avcılı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Üzeyir Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERBöyle evlilik olmaz!Böyle evlilik olmaz!
Yalova’da denize atlayan genci çevredekiler kurtardıYalova’da denize atlayan genci çevredekiler kurtardı
Yılbaşında satılacak 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildiYılbaşında satılacak 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.