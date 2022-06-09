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Barışma teklifini kabul etmeyen Sultan'ı kimyasalla yakmıştı! 'Keşke ona değil bana olsaydı'

09.06.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Sultan S., eski erkek arkadaşının barışma isteğini geri çevirmiş bunun üzerine Soner Bolat önce silahla tehdit edip, sonra da genç kadının yüzüne kimyasal madde atmıştı. Savcı, Bolat hakkında mütalaasını açıklayarak 19 yıla kadar hapis istedi. Bolat, "Çok pişmanım. Ona zarar vermek istemedim, keşke ona değil de bana olsaydı. Suçumu kabul ediyorum" dedi.

Barışma teklifini kabul etmeyen Sultan'ı kimyasalla yakmıştı! 'Keşke ona değil bana olsaydı'

Soner Bolat, 5 Ocak'ta işe giderken eski sevgilisi Sultan S.'nin yolunu kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, hakkında şikayetçi de oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCE EV HAPSİ SONRA TUTUKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Soner Bolat hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolat, iddianamenin kabul edildiği Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın talebini kabul edip, adli kontrol tedbirini 9 Mart’ta kaldırdı. Bunun üzerine Sultan S.'nin avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek, sanığın adli kontrol tedbirini ihlal edip, müvekkilini tehdit ettiğini belirtti. İtirazı kabul eden mahkeme, Bolat'ın tutuklanmasına karar verdi.

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'SUÇUMU KABUL EDİYORUM'

Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Soner Bolat, mağdur Sultan S. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporun dosyaya girdiğini belirterek, rapora göre mağdurun yüz bölgesinin yüzde 5'lik bölümünde 2’nci derece yanık oluştuğunu, kişinin hayatını tehlikeye atmayacak bu durumun basit tıbbi müdahaleyle geçebileceğini ancak yüzdeki leke ve hasarların kalıcı olacağının tespit edildiğini kaydetti.

Raporun okunmasının ardından savunmasını yapan sanık Bolat, "Çok pişmanım. Ona zarar vermek istemedim, keşke ona değil de bana olsaydı. Suçumu kabul ediyorum" dedi.

SULTAN S. İSE ŞİKAYETİNİN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Cumhuriyet savcısı, sanık Soner Bolat'ın 'silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' ve 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 5 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

(DHA)


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