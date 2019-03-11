Barışma teklifini reddeden eşini yaralayan kişiye dava

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, boşanma aşamasında olan Mercan ile Hamdi Sevim'in ayrı yaşadıkları anlatıldı.

İddianamede, olay günü aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için bir buket çiçek ve reddedilmesi ihtimalini değerlendirerek bir de bıçak alan şüpheli Hamdi Sevim'in, müşteki Mercan Sevim'in ikametinin önünde beklemeye başladığı aktarıldı.

Mercan Sevim'in ikametinden çıkıp yürümeye başladığı sırada, şüphelinin yanına yaklaşarak konuşmak istediği aktarılan iddianamede, müştekinin reddetmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkararak "Seni öldüreceğim." dediği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin devamında elindeki bıçağı müştekiye 4 kez sallayarak yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı, çevredekilerin tepkileri üzerine de elindeki ekmek bıçağını kaldırıma fırlatarak olay yerinden kaçtığı ifade edildi.