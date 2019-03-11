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Barışma teklifini reddeden eşini yaralayan kişiye dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasında olduğu eşinin yanına barışmak için çiçekle giden, reddedilince de bıçakla yaralayan şüpheli hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, boşanma aşamasında olan Mercan ile Hamdi Sevim'in ayrı yaşadıkları anlatıldı.

İddianamede, olay günü aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için bir buket çiçek ve reddedilmesi ihtimalini değerlendirerek bir de bıçak alan şüpheli Hamdi Sevim'in, müşteki Mercan Sevim'in ikametinin önünde beklemeye başladığı aktarıldı.

Mercan Sevim'in ikametinden çıkıp yürümeye başladığı sırada, şüphelinin yanına yaklaşarak konuşmak istediği aktarılan iddianamede, müştekinin reddetmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkararak "Seni öldüreceğim." dediği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin devamında elindeki bıçağı müştekiye 4 kez sallayarak yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı, çevredekilerin tepkileri üzerine de elindeki ekmek bıçağını kaldırıma fırlatarak olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Şüpheli Hamdi Sevim'in olaydan 4 gün sonra ayrılma aşamasında olduğu eşinin babasını arayarak konuşmak istediğini söylediği aktarılan iddianamede, telefonu alan müşteki Mercan Sevim'e de "Yarım bıraktığım işi bitireceğim." diyerek tehditte bulunduğu belirtildi.

İddianamede, ailenin ihbarı üzerine yakalanan şüpheli Hamdi Sevim'in ifadesinde, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini ancak pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Şüpheli Hamdi Sevim'in, üzerine atılı suçları işlediği savunulan iddianamede, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Hamdi Sevim ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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