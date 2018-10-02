Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini dövüp, otomobilden attı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Akif Ö. (25), iddiaya göre barışma teklifini reddeden eski sevgilisi N.D.'yi (21), dövüp, otomobilden attı. Genç kız hastaneye kaldırılırken, polis kaçan Akif Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi N.D., iddiaya göre sevgilisi Akif Ö.'nün kendisini aldattığını duyunca ayrıldı. Bunun üzerine Akif Ö., kız yurdunun önüne gelip N.D.'ye konuşmak istediğini belirtip otomobiline aldı. İddiayalara göre otomobille gezintiye çıkan Akif Ö., N.D.'ye yeniden barışma teklifinde bulundu. N.D.'nin reddetmesi üzerine dövüp, yurdun önüne getirip araçtan atıp kaçtı. Durumu fark eden çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olayın şokuyla gözyaşlarına hakim olamayan N.D., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan Akif Ö.'yü bulmak için çalışma başlattı.

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