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Barışmak için buluşmuşlardı... 1 kişi öldü!

31.05.2022 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, barışmak için toplanan iki grup arasında çıkan kavgada, Azerbaycan vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Barışmak için buluşmuşlardı... 1 kişi öldü!

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 3 gün önce halı sahada kavga eden ve barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan kavgada Azerbaycanlı genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Lapseki ilçesinde 27 Mayıs tarihinde bir halı sahaya maç yapmak için giden iki grup arasında sıra yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüşürken, araya girenler tarafından olay büyümeden yatıştırıldı.

YENİDEN KAVGA ÇIKTI

Dün saat 23.30 sularında ilçedeki bir kahvehanede barışmak için bir araya gelen iki grup arasında yeniden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar çekildi. Lapseki ilçesinde işçi olarak çalışan ve karma dövüş sanatıyla uğraşan Azerbaycan uyruklu İlkin Eminov (28), aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lapseki Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eminov, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kavgada 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri cinayet zanlısı olarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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