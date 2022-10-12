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  4. Barışmak için buluştu, kurşun yağdırdı! Adana'daki dehşet anları kamerada

Barışmak için buluştu, kurşun yağdırdı! Adana'daki dehşet anları kamerada

12.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da daha önce sorun yaşayan iki arkadaş barışmak için bir araya geldi. İkili arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü. İkili konuştuğu sırada yanında getirdiği silahı çıkartan U.E., arkadaşı H.D.G.’nin ayaklarına defalarca ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

Adana'daki dehşete düşüren olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.E. ile H.D.G. barışmak için bir araya geldi. İkili konuştuğu sırada U.E., belinden tabancayı çıkartarak arkadaşı H.D.G.’nin ayaklarına defalarca ateş açtı.

ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameraları olay anını anbean görüntüledi. Şüpheli U.E. motosikletle olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı.

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Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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