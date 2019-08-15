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Barışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 08:31 | Son Güncelleme

BURSA'da, Mehmet B., barışmak için buluştuğu arkadaşı Haydar Yıldırım'a tabancayla kurşun yağdırdı.

Barışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Mehmet B., barışmak için buluştuğu arkadaşı Haydar Yıldırım'a tabancayla kurşun yağdırdı. Yıldırım, bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan olay yerinden otomobiline binerek kaçtı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Haydar Yıldırım, aralarında husumet bulunan arkadaşı Mehmet B.'yi arayıp, "Buluşalım, aramızdaki sorunları konuşup, çözelim" dedi. Aracıyla Erikli Bahçe Sokağa gelen Yıldırım, bir süre Mehmet B.'yi bekledi, geldiğini görünce de aracından indi. Mehmet B., yaklaştıktan sonra, hiçbir şey söylemeden tabancayı çıkararak, Yıldırım'a kurşun yağdırdı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Yıldırım acı içinde yere düşerken, Mehmet B. aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldırım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedaviye aldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede bulunan boş kovanları incelerken araçta da 4 kurşun izi tespit edildi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Mehmet B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Barışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdıBarışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdıBarışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdıBarışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdı

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