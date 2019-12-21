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Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 15:19 | Son Güncelleme

Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi, barışmak için buluştuğu akrabası olan baba ve oğlunu tabancayla yaraladı.

Necati ile babası Ali Ülkü (69), husumetli oldukları akrabaları Y.Ş. ile Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde barışmak için buluştu.

Tartışmaya başlayan taraflardan Y.Ş, tabancayla baba ve oğluna ateş açtı.

Bacaklarından yaralanan baba ve oğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Y.Ş. polis tarafından gözaltına alındı.

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Kayseri silahla yaralama

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