Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Adana'nın Çukurova ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşiyle barışmak için buluşan kişi, tartışma üzerine tabancayla eşini yaraladı.
Huzurevler Mahallesi'nde 10 yıllık evli ve 2 çocukları bulunan Murat G. ile ayrılma aşamasındaki eşi Selvi G. barışmak için arkadaşlarının evinde buluştu.
Çift, burada konuşurken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat G. tabancayla Selvi G'ye ateş etti. Yaralanan Selvi G. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Murat G'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Öte yandan Selvi G'nin gün içerisinde karakola giderek Murat G. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.
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