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Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 05:54 | Son Güncelleme

Adana'nın Çukurova ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşiyle barışmak için buluşan kişi, tartışma üzerine tabancayla eşini yaraladı. Yaralanan Selvi G.'nin bir gün önce polise giderek eşi Murat G. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Huzurevler Mahallesi'nde 10 yıllık evli ve 2 çocukları bulunan Murat G. ile ayrılma aşamasındaki eşi Selvi G. barışmak için arkadaşlarının evinde buluştu. Burada henüz bilinmeyen bir nedenle Selvi ve Murat G., çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı.

Olayın ardından evden çıkan Murat G., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10'uncu kattaki evden indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ANNESİNİN EVİNE OPERASYON

Olayın bir gün öncesinde Selvi G.'nin Bağlar Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Murat G.'yi her yerde arayan ekipler, şüphelinin otomobilini annesinin merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78017 Sokak'taki evinin bulunduğu apartmanın otoparkında buldu.

OPERASYON

Apartmanın 8'inci katındaki evin zilini çalan ekipler, içerinden bir cevap alamayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen 3 özel harekat timi, koç başıyla kapısını kırarak girdikleri evde kimseye rastlamadı.

Evde ve şüphelinin otomobilinde arama olayda kullanılan tabanca da bulunamadı. Soruşturmayı sürdüren polis, şüpheli Murat G.'yi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

(DHA / İHA)

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