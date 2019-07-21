HABER

Barışmak için buluştular, çatıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Abdullah B.

Barışmak için buluştular, çatıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Abdullah B. ve oğlu İdris B., husumetli olduğu İbrahim Halil Deniz ile barışmak için bir araya geldiğinde aralarında kavga çıktı. Silahlı kavgada, İbrahim Halil Deniz hayatını kaybederken, Abdullah B. bacağından yaralandı. Oğlu İdris B. ise gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Nizip- Gaziantep yolundaki Keklik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Fırıncılık yapan Abdullah B. ve oğlu İdris B., husumetli oldukları İbrahim Halil Deniz'le barışmak için buluştu. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yanlarındaki tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Abdullah B. ve İbrahim Halil Deniz kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan İbrahim Halil Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Abdullah B.'nin ise Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği bildirildi.
İdris B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Barışmak için buluştular, çatıştılar: 1 ölü, 1 yaralıBarışmak için buluştular, çatıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Mirasçısı kalmayan tarihi bina, müzeye dönüştürüldüMirasçısı kalmayan tarihi bina, müzeye dönüştürüldü
Muş'taki kazada annesi ve kardeşi ölen Esmanur da yaşamını yitirdiMuş'taki kazada annesi ve kardeşi ölen Esmanur da yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

İlk imza sevgilisi için!

İlk imza sevgilisi için!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti, otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Manisa'da kayık alabora oldu! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Manisa'da kayık alabora oldu! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.