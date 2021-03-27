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  4. Barışmak için çağırdığı arkadaşını 3 el ateş ederek öldürdü

Barışmak için çağırdığı arkadaşını 3 el ateş ederek öldürdü

27.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da, 2 arkadaşın barışmak için buluşması ölümle bitti.

Hatay’da, 2 arkadaşın barışmak için buluşması ölümle bitti. Arkadaşını 3 el ateş ederek öldüren zanlı jandarma ekipleri tarafından aranıyor.
Olay, Kırıkhan ilçesi Mahmutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce aralarında tartışan 2 arkadaş barışmak için bir çiftlik evinde buluştu. İkilinin konuşması tartışmaya dönünce Veysel Erkoç arkadaşı Mustafa Zambak’ı tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Veysel Erkoç, jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.
Ölen Mustafa Zambak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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