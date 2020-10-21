HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu

Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

Aksaray’da 2 ay önce boşandığı eşiyle barışmak ve çocuğunu görmek için kayınpederinin evine giden eski koca, karısı tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.Olay, Hasas Mahallesi 6721.

Aksaray’da 2 ay önce boşandığı eşiyle barışmak ve çocuğunu görmek için kayınpederinin evine giden eski koca, karısı tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.
Olay, Hasas Mahallesi 6721. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce boşandığı eşi Özlem T’nin (23) baba evine giderek tekrar barışmak ve 2 yaşındaki çocuğunu görmek isteyen Mehmet B. (24), eski eşi tarafından evden uzaklaştırılmak istendi. Genç adam çocuğunu görmek için ısrar edince eski eşi evde bulunan tüfekle genç adama ateş etti. Genç adam kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, genç kadın olayda kullandığı tüfekle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Özlem T., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayalıklarda tehlikeli eğlence! Kayalıklarda tehlikeli eğlence!
Grip aşısı olacaklar dikkat! Sakın rehavete kapılmayınGrip aşısı olacaklar dikkat! Sakın rehavete kapılmayın
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Diğer Haberler
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu: Benim geleceğimi mahvetti
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu! Binayı söküp götürmüş
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Grip aşısı olacaklar dikkat! Sakın rehavete kapılmayın
Grip aşısı olacaklar dikkat! Sakın rehavete kapılmayın
13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum
Acılı anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum
Kilidini kıramadıkları bisikletten geriye sadece tekeri kaldı
Yok artık dedirten görüntü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.