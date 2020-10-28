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Barışmak için gittiği yerde silahla vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 18:16 | Son Güncelleme

Samsun’da aralarında husumet bulunan şahıs ile barışmak için buluşan genç silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Barışmak için gittiği yerde silahla vuruldu

Samsun’da aralarında husumet bulunan şahıs ile barışmak için buluşan genç silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan F.S.(19) husumeti bitirmek amacıyla konuşmak için S.S. ile sokakta buluştu. Bu sırada S.S.’nin tabancayla ateş etmesi sonucu sağ bacağından vurulan F.S. hastanelik oldu. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.S. tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan S.S. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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