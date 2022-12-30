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Barışmak için gittiler, silahlı saldırıya uğradılar: 1'i ağır 3 yaralı

30.12.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da husumetli oldukları bir kişinin evine, barışmak için giden 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan 3 kişiden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Barışmak için gittiler, silahlı saldırıya uğradılar: 1'i ağır 3 yaralı

Adana'daki olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları bir kişiyle barışmak için evine gittiği öne sürülen Murat Ç., Bayram O. ve Adem O., sokakta kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

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SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Saldırganın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Murat Ç., Adem O. ve Bayram O.'nun bacaklarına isabet etti. Saldırının ardından şüpheli, gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklara kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Ç.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)


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Adana silahlı saldırı

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