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Barışmak istediği eşine çiçekle yaklaşıp defalarca bıçaklamıştı, dava açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Ümraniye’de boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Hamdi Sevim hakkında, “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Ümraniye’de elinde bir buket çiçekle yaklaştığı eşini barışma teklifini kabul etmeyince yanında getirdiği bıçakla defalarca bıçaklayan Hamdi Sevim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Bir buket çiçek ve bıçakla beklemişAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mercan Sevim ile Hamdi Sevim’in boşanma aşamasında oldukları, olay günü şüphelinin aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için yanında bir buket çiçek ve reddedilmesi haline göre de bıçakla müştekinin evinin önünde beklediği anlatıldı.‘Seni öldüreceğim’ diyerek bıçak sallamışMercan Okumuş’un ikametinden inip yürümeye başladığında şüphelinin yanına yaklaşarak konuşmak istediği, müşteki tarafından reddedildiği, bunun üzerine daha önceden planladığı şekliyle yanında taşıdığı bıçağı çıkararak ‘seni öldüreceğim’ dediği belirtildi.

Ümraniye’de boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Hamdi Sevim hakkında, “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ümraniye’de elinde bir buket çiçekle yaklaştığı eşini barışma teklifini kabul etmeyince yanında getirdiği bıçakla defalarca bıçaklayan Hamdi Sevim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bir buket çiçek ve bıçakla beklemiş
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mercan Sevim ile Hamdi Sevim’in boşanma aşamasında oldukları, olay günü şüphelinin aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için yanında bir buket çiçek ve reddedilmesi haline göre de bıçakla müştekinin evinin önünde beklediği anlatıldı.

‘Seni öldüreceğim’ diyerek bıçak sallamış
Mercan Okumuş’un ikametinden inip yürümeye başladığında şüphelinin yanına yaklaşarak konuşmak istediği, müşteki tarafından reddedildiği, bunun üzerine daha önceden planladığı şekliyle yanında taşıdığı bıçağı çıkararak ‘seni öldüreceğim’ dediği belirtildi. Bıçağı müştekiye 4 kez sallayarak yaşamını tehlikeye sokan ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaraladığı kaydedildi. Şüphelinin olayı görenlerin tepkileri üzerine olay yerinden kaçtığı, kaçarken suç aleti olan ekmek bıçağını kaldırıma fırlattığı anlatıldı.

Olaydan 4 gün sonra şüphelinin müşteki Mercan Sevim’in babasını arayarak, müştekiyle konuşmak istediğini söylediği ve müştekiye ‘yarım bıraktığım işi bitireceğim’ diyerek tehdit ettiği kaydedildi.

“Bir anlık sinirle oldu, pişmanım”
Hamdi Sevim’in alınan ifadesinde bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra müştekiyle görüştüğünü ama tehdit etmediğini söyleyerek pişman olduğunu belirttiği anlatıldı.

22 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede şüpheli Hamdi Sevim’in “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame, gönderildiği Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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