HABER

Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

NÖBET ÇIKIŞI BIÇAKLANDI İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Günay Alkan tarafından sokak ortasında bıçaklanan hemşire Fatma Tüfenkçi'nin, tedavisi Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı (3)

NÖBET ÇIKIŞI BIÇAKLANDI
İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Günay Alkan tarafından sokak ortasında bıçaklanan hemşire Fatma Tüfenkçi'nin, tedavisi Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, sağlık durumu ile ilgili de bilgi verdiği Tüfenkçi'nin nöbet çıkışı hastanenin önünde Alkan tarafından bıçaklandığını söyledi. Koçak, "Meslektaşımız mesai bitiminde yaklaşık 30 yerinden bıçaklanarak, yaralandı. Şu anda doktorlardan öğrendiğimiz kadarıyla genel sağlık durumu, bu kadar bıçaklanma olayının ardından ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Çok net bir şey söyleyemiyorlar ama bilinci yerinde, tepki veriyor" dedi.
ESKİ EŞ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI İDDİASI
Hayati tehlikesinin bulunmadığını da belirten Barış Koçak, Alkan'nın uzaklaştırma kararının bulunduğunu öne sürerek, "Eski eşi tarafından daha önce de böyle bir tehdit yaşamış, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve polis koruması verilmiş. Fakat eski eşi intikam duygusu ile gelip arkadaşımızın yolunu nöbet çıkışı keserek, kendisini bıçaklamış. Üzgünüz. Kadına şiddet, sağlıktaki şiddet olayları konusunda yeterli yaptırımlar uygulanmadıktan sonra, ne yazık ki böyle şeylerle karşılaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Fatma Tüfenkçi'nin nefes alabilmesi için dışarıdan oksijen verildiğini de aktaran Barış Koçak, "Olay hastane çıkışında yaşandı, o nedenle beyaz kod uygulamasına girip girmediğine bakacağız. Biz sendika olarak bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Hafriyat kamyonunun altında kalan işitme engelli öldüHafriyat kamyonunun altında kalan işitme engelli öldü
Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktıAdana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.