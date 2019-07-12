HABER

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Berkan D. kendisiyle barışmak istemeyen eski nişanlısı H.E.K.'yi, zorla araca bindirip, kaçırdı. Darp edildikten sonra araçtan atlayan H.E.K., polise sığındı. Berkan D. yakalanıp, gözaltına alındı.

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Olay 7 Temmuz tarihinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Berkan D., eski nişanlısı H.E.K. ile konuşmak için Fuar Alanı bölgesinde buluştu. İkili bir süre sonra tartışmaya başlayınca, Berkan D. H.E.K.'yi zorla LP 605 plakalı aracına bindirdi.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

H.E.K.'yi, "Başkasıyla birlikte olma diye seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği iddia edilen Berkan D., Dikmen bölgesine doğru hareket etti. Berkan D., H.E.K.'yi araç içinde darp etmeye de başladı. Aracın yavaşladığı bir anda H.E.K. araçtan kendini dışarı atıp, kaçmaya başladı.

Aracını durduran Berkan D. de H.E.K.'nin peşinden koşarak, eski nişanlısının üzerindeki giysileri yırttı. Berkan D., genç kızı o halde bırakıp, kaçtı.

H.E.K., otostop yaparak bölgedeki Boğazköy Karakolu'na kadar gidip, burada polise sığındı. Şikayet üzerine Berkan D. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

'İSTEMEDEN VURDUM'

Berkan D. dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlamaları dinleyen Berkan D., "Öncelikle ben oraya barışmak için gitmedim. Beni özlediğini söylediği için gittim. Araçta bana yaptığı hakaretler sonucunda da istemeden kendisine vurdum" dedi.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının, davaları görüşülünceye değin 45 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

(DHA)

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?
“TEPSAM” dergisi ile dünyanın gündemi sizinle“TEPSAM” dergisi ile dünyanın gündemi sizinle
Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezasıEşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC kadına şiddet gözaltı eski nişanlı

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

Arnavutköy'deki teker faciasından iyi haber

Görüntüler dehşete düşürmüştü! İyi haber geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte S-400 teslimatından ilk görüntüler

Bakanlık paylaştı! S-400'ler böyle geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.