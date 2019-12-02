HABER

Barışmak istemeyen sevgilisini öldürüp, intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 22:04 | Son Güncelleme

Adana'da Yakup E. (29), eski sevgilisi olduğu ve barışmak istemediği öne sürülen Leyla B.'yi (30) pompalı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi Leyla B.'nın ablasının yanına geldiğini öğrenen Yakup E., barışmak için yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Yakup E., Leyla B.'yi yanında getirdiği pompalı av tüfeği ile vurduktan sonra silahın namlusunu kendisine çevirip, tetiğe bastı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE POLİS SEVK EDİLDİ

Bu sırada evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yakup E. ve Leyla B.'nin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarındaEdirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında
Eşini sokak ortasında öldüren koca tutuklandıEşini sokak ortasında öldüren koca tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Yakup E. pompalı av tüfeği

En Çok Okunan Haberler

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

G.Saray-Trabzon maçına damga vurmuştu! Hakemliği resmen bitti

G.Saray-Trabzon maçına damga vurmuştu! Hakemliği resmen bitti

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları

İşte On Numara'da kazandıran numaralar

Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

İletişim Başkanlığı’ndan ’veto’ açıklaması

İletişim Başkanlığı’ndan ’veto’ açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin açıklama

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu

İmamoğlu'ndan yeni hamle! İBB'de 2 atama daha

Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı

Korkunç olay! Önce darp etti sonra kaynar suyla yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.