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Barışmaya geldi kurşun yağdırdı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 15:19 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir kişi barışmaya gittiği baba ve oğlunu tabanca ile vurarak yaraladı.

Kayseri’de bir kişi barışmaya gittiği baba ve oğlunu tabanca ile vurarak yaraladı. Vurulan A.Ü., yaralı haliyle bir yakınını arayarak "İkimizde vurulduk" diyerek olayı anlatmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Kayseri - Malatya karayolu üzeri Mimarsinan mahallesinde meydana gelen olayda Ş.Y., bilinmeyen sebeple husumetlisi olan A.Ü. ve oğlu N.Ü. ile barışmak için telefonda konuştu. Burada 38 LB 500 plakalı tırını sağa çeken N.Ü. ve babası A.Ü., Ş.Y.’yi beklemeye başladı. 38 LY 457 plakalı otomobil ile gelen Ş.Y., araçtan indiği sırada baba ve oğluna tabanca ile ateş etti. Bacaklarından yaralanan baba ve oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada baba A.Ü., cep telefonu ile bir yakınını arayarak "İkimizde vurulduk " diyerek olayı anlatmaya çalıştı. Olay yeri inceleme ekibi çevrede inceleme yaparken, polisler tarafından yakalanan şüpheli Ş.Y., işlemler için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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