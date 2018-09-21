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Barışmaya gittiği 10 yıllık eşini bacaklarından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 00:39 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde Selvi G., barışmak için arkadaşının evinde buluştuğu 10 yıllık eşi Murat G. tarafından tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.

Barışmaya gittiği 10 yıllık eşini bacaklarından vurdu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde Selvi G., barışmak için arkadaşının evinde buluştuğu 10 yıllık eşi Murat G. tarafından tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002 Sokak'taki apartmanın 10'uncu katında meydana geldi. 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, iddiaya göre bir süre önce sorun yaşadı. Aradaki dargınlığı bitirmek için arkadaşlarının evinde buluşan Selvi G. ile Murat G., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Olayın ardından evden çıkan Murat G., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10'uncu kattan indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Barışmaya gittiği 10 yıllık eşini bacaklarından vurduBarışmaya gittiği 10 yıllık eşini bacaklarından vurduBarışmaya gittiği 10 yıllık eşini bacaklarından vurduBarışmaya gittiği 10 yıllık eşini bacaklarından vurdu

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