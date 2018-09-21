Barışmaya gittiği 10 yıllık eşini bacaklarından vurdu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde Selvi G., barışmak için arkadaşının evinde buluştuğu 10 yıllık eşi Murat G. tarafından tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002 Sokak'taki apartmanın 10'uncu katında meydana geldi. 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, iddiaya göre bir süre önce sorun yaşadı. Aradaki dargınlığı bitirmek için arkadaşlarının evinde buluşan Selvi G. ile Murat G., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Olayın ardından evden çıkan Murat G., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10'uncu kattan indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.
Ankara merkezli 16 ilde dev FETÖ operasyonu: 110 asker için gözaltı kararı
AK Parti İzmir adayını buldu! 'Aziz Kocaoğlu'nu yenecek aday' olarak duyurdu
Adana'da nehre düşen alkollü kişi, uzatılan hortumla kurtarıldı
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti
Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak Enis Berberoğlu yazısı
Kim Jong Un'un hediyesi dudak uçuklattı
Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum