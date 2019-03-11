Barışmayı kabul etmeyen eşini bıçaklayan kocaya 22 yıl hapis istendi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) BOŞANMA aşamasında olduğu eşiyle barışmak için elinde çiçek, cebinde bıçakla giden, barışma teklifini reddeden eşini 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan Hamdi Sevim hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ümraniye'de boşanma aşamasında olduğu eşini defalarca bıçaklayarak yaralanmasına neden olan tutuklu şüpheli Hamdi Sevim hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. ELİNDE ÇİÇEK CEBİNDE BIÇAKLA BARIŞMAYA GİTTİ Soruşturma sonucu Hamdi Sevim hakkında hazırlanan iddianamede, Hamdi Sevim'in boşanma aşamasında olduğu eşi Mercan Sevim ile ayrı evlerde yaşadıkları belirtildi. Hamdi Sevim'in 9 Ağustos 2018 tarihinde barışmak için elinde bir demet çiçek ile eşinin ikamet ettiği evin önüne gittiği, reddedilme ihtimaline karşı yanında bıçak götürdüğü savunuldu. ÇİÇEĞİ KABUL ETMEYEN EŞİNİ CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA YARALADI Evden çıkan eşi Mercan Sevim'e yaklaşan Hamdi Sevim'in konuşma isteğinin, müşteki Mercan Sevim tarafından reddedildiği hatırlatılan iddianamede, "Planladığı şekilde yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, 'seni öldüreceğim' diyerek 4 kez bıçak sapladı" denildi. 'YARIM BIRAKTIĞIM İŞİ BİTİRECEĞİM' TEHDİDİ Müşteki Mercan Sevim'in aldığı bıçak darbeleri ile hayati tehlike atlattığı savunulan iddianamede, olaydan sonra kaçan şüpheli Hamdi Sevim'in müştekinin babasının telefonunu arayarak müşteki ile konuştuğu ve "Yarım bıraktığım işi bitireceğim" diyerek tehdit ettiği savunuldu. İddianamede, 17 Ağustos tarihinde tutuklanan şüphelinin sorgusunda bir anlık sinir ile olayı gerçekleştirdiğini, olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği, eşini telefonla tehdit ettiği yönündeki iddiayı ise kabul etmediği belirtildi. 22 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ İddianamede şüphelinin "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

