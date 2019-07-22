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Bariyatrik Ameliyat Obezite Sınırı Geçilmeden Yapılmalı mı?

22.07.2019 21:43 | Son Güncelleme

Bariyatrik ameliyat, mideyi küçültüyor, böylelikle aşırı şişman hastalar kilo kaybediyor ve sağlıklarına kavuşuyor. Obezite ameliyatı olarak da bilinen prosedür bircoklarınin hayatını değiştiriyor. Hatta bazı doktorlar ameliyatın, bazı durumlarda obezite sınırını geçmeden de yapılmasından yana

Bariyatrik Ameliyat Obezite Sınırı Geçilmeden Yapılmalı mı?

Shaun Rogers şeker hastası ve 20 yıldır durumu kötüleşirken bir yandan da kilo sorunuyla boğuşuyor. Rogers'ın sadece diyet yaparak ve insülin döngüsüyle, vermesi gereken kilodan kurtulması ve şekerini kontrol altına alması mümkün değildi’

Kan şekerini düzenleyen insülin, açlık duygusunu arttıran, bu nedenle kilo vermeyi zorlaştıran bir hormon. Ancak bariyatrik yani obezite ameliyatları da pahalı.

Amerika’da sağlık sigortası şirketleri, şeker hastalığı kontrol altına alınamayan hastaların bile vücut kitle endeksi BMI’ı 35’in altındaysa bu ameliyatı karşılamıyor.

Türkiye’de de SGK halen, vücut kitle endeksi 40 üzeri “morbid obezite” aşamasındaki kişilerin obezite ameliyatlarını karşılıyordu. Geçen yılki değişiklikle vücut kitle endeksi 35-40 arasında olan ve diyabet, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi hastalığı bulunan “ileri obezite” aşamasındaki kişilere yönelik obezite ameliyatları da Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı.

Boya ve kiloya göre bünyedeki yağı temel alan vücut kitle endeksi, şeker hastasının tedaviye nasıl yanıt verdiği konusunda her zaman doğru bir gösterge değil.

Ohio State Üniversitesi’nden Doktor Stacy Brethauer’e göre, ameliyat için uygulanan kriterler bugün için geçersiz. Brethauer, “Bu ameliyatı geçirmeyen kişilerde hastalığın ilerleyeceğini; etkili bir tedavi görmezlerse ömürlerinin kısalacağını biliyoruz’’ diyor.

Amerikan Tıp Derneği obeziteyi tıbbi tedavi gerektiren kompleks ve kronik bir hastalık olarak sınıflandırıyor. Eğer tedavi edilmezse obezite kalp hastalıkları, kanser ve şekere de davetiye çıkarıyor.

Rogers ameliyatından bu yana ciddi miktarda kilo kaybetti ve şekerini kontrol altına alabildi. Ağız yoluyla ilaç almasına gerek kalmadı. Günlük insülin iğnesiyse 500 üniteden 10 üniteye düştü.

Şeker hastalığı küresel bir sorun. 400 milyon yetişkin şeker hastası. Bu da her 11 kişiden biri demek. Ve Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu rakam yakın gelecekte daha da artacak.

Şeker hastaları eğer erken aşamada obezite ameliyatı olurlarsa tamamen iyileşebilirler. Eğer 10 yıldan daha uzun süredir hastalarsa ya da insülin iğnesine ihtiyaç duyuyorlarsa ameliyat hastalığı ortadan kaldırmıyor ancak sağlıklarını önemli ölçüde düzeltiyor.

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