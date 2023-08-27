Bariyer aracın önünden girip arkasından çıktı! Alev alan otomobildeki iki kişi yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza, Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan C.N. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı.

BARİYER OTOMOBİLİN ÖNÜNDEN GİRDİ, ARKASINDAN ÇIKTI

Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin önünden girdi, arkasından çıktı. Alev alan otomobili gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobilde sıkışan İ.S. isimli yolcu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.S. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan ekiplerce yapılan incelemelerde sürücü C.N. ve K.A. isimli yolcunun yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, hurdaya dönen otomobilde incelemelerde bulundu.

(İHA)

