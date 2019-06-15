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Bariyer, devrilen tıra ok gibi saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği soda yüklü tır, yan yattı.

Bariyer, devrilen tıra ok gibi saplandı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği soda yüklü tır, yan yattı. Yol kenarındaki bariyerlerin tıra ok gibi saplandığı kazada yaralanan şoför tedavi altına alındı.
Kaza, Kuzey Çevre Yolu Sivas istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut A. (53) yönetimindeki 06 PDU 01 plakalı soda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, yol kenarındaki bariyer, tıra saplanırken, Mahmut A. yaralandı. Yaralı şoför, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.
Mahmut A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bariyer, devrilen tıra ok gibi saplandı

Bariyer, devrilen tıra ok gibi saplandı

Bariyer, devrilen tıra ok gibi saplandı

Bariyer, devrilen tıra ok gibi saplandı

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