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BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 07:03 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Şekerpınar Mevkiinde meydana gelen kazada bir sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla bariyerlere çarptı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Şekerpınar Mevkiinde meydana gelen kazada bir sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla bariyerlere çarptı. Bariyerin otomobile adeta ok gibi saplandığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Şekerpınar Mevkii Ankara istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde 34 KH 0421 plakalı otomobiliyle ilerleyen Yusuf Aksoy, Şekerpınar-Çayırova Bağlantı yoluna girmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otomobile ok gibi saplandı. Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALININ ELİNİ BIRAKMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilinin içerisine sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kazayı gören sürücüler de kurtarma çalışmaları için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında bir sağlık personelinin otomobilin içerisinde sıkışan Tanju Erdoğan’ın elini bırakmadığı ve kendisine moral verildiği görüldü. Polis ekipleri kaza yerinde başka bir kazanın daha yaşanmaması için önlem aldı. Ekipler bağlantı yolunu trafiğe kapattı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat çalışmasın ardından otomobildeki sürücü Yusuf Aksoy ve yolcu kısmındaki Tanju Erdoğan'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversite Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil çekici tarafından kaldırılırken polis ekipleri kaza sonrası bağlantı yolunu yeniden trafiğe açtı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Vatandaşların yardım etmesi

-Sürücü Yusuf Aksoy kurtarılması 02.52

-Yolcu kısmında oturan Tanju Erdoğan'ın kurtarılması05.50

-Sağlık personelinin Tanju Erdoğan'ın elini bırakmaması 02.18

-Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi

-Yol kenarına park eden vatandaşlar

-Polis ekiplerin bağlantı yolu kapatması ve açması

-Genel ve detaylar

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