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Bariyer otomobile saplandı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 20:00 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobile bariyerin saplanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Bariyer otomobile saplandı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Patnos ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobile bariyerin saplanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Burnubulak köyü girişinde meydana geldi. Mehmet Ali Sarıboğa yönetimindeki 20 DD 743 plakalı otomobil yoldan çıktı. Bariyerlerin sapladığı otomobilde sürücü ve yanındaki Gulher Rahimova ile bir kız çocuğu sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve Patnos Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlarıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan, Gulher Rahimova hayatını kaybetti. Sürücü ile çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Bariyer otomobile saplandı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBariyer otomobile saplandı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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