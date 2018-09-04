Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA) KARABÜK'te, kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyere çarparak durabildi. Hafif ticari aracının yaklaşık 30 metre yükseklikten tarlaya düşmesine engel olan bariyer, sürücü ve eşinin hayatını kurtardı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Karabük-Safranbolu çevre yolu Kurtuluş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Resul Kaya idaresindeki 57 EH 409 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Bariyer, hafif ticari aracın yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıdaki tarlaya düşmesini engelledi. Resul Kaya ve eşi Zekiye Kaya, kazayı yara almadan atlattı. Şoka giren Zekiye Kaya kaldırımda bir süre oturarak bekledi.

