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Bariyere çarpan otomobil, 25 metreden araziye uçtu 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

YALOVA'da, Osmangazi Köprüsü'ne 2 kilometre kala kontrolden çıkıp, çarptığı bariyeri de aşan otomobil, 25 metreden boş araziye yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve eşi ile 2 torunu yaralandı.  Kaza, öğle saatlerinde, Osmangazi Köprüsü Kılıç Gişeleri mevkisinde meydana geldi.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, Osmangazi Köprüsü'ne 2 kilometre kala kontrolden çıkıp, çarptığı bariyeri de aşan otomobil, 25 metreden boş araziye yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve eşi ile 2 torunu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Osmangazi Köprüsü Kılıç Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Yalova yönüne giden Rıfat Civci (65) yönetimindeki 34 GF 2094 plakalı otomobil, köprüye 2 kilometre kala kontrolden çıkıp, çarptığı bariyeri aşarak, 25 metreden boş araziye uçtu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Rıfat Civci ve eşi Nuray Civci (61) ile torunları Enes E. (8) ve Nisanur E. (4) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Enes E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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