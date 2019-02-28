HABER

Bariyere çarpan sondaj aracı, dağıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan sondaj aracı, parçalara ayrıldı. Kazada, araçtaki 2 kardeş yaralandı.

Bariyere çarpan sondaj aracı, dağıldı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan sondaj aracı, parçalara ayrıldı. Kazada, araçtaki 2 kardeş yaralandı.
Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu Kızılbayır mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı ilçesinden satın aldıkları sondaj aracıyla Kütahya’ya giden Mehmet Mercan yönetimindeki sondaj aracı, lastikleri patlayınca kontrolden çıktı. Bariyere çarpan aracın dingili koptu. Dağılan aracın sürücüsü Mehmet Mercan ve kardeşi Derya Mercan yaralandı.
​Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Mercan kardeşler, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Plakasız ve tescilsiz olduğu belirtilen sondaj aracı, trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi.

FOTOĞRAFLI

Bariyere çarpan sondaj aracı, dağıldıBariyere çarpan sondaj aracı, dağıldıBariyere çarpan sondaj aracı, dağıldıBariyere çarpan sondaj aracı, dağıldı

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Annesinin ölümüne dayanamadı, intihar ettiAnnesinin ölümüne dayanamadı, intihar etti
Bekçiyi görünce kanlı bıçağı atan yaralama şüphelileri yakalandıBekçiyi görünce kanlı bıçağı atan yaralama şüphelileri yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.