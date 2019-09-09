HABER

Bariyeri aşan kamyon tem'den dereye uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 02:25 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak TEM'den dereye uçtu.

Bariyeri aşan kamyon tem'den dereye uçtu

Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak TEM'den dereye uçtu.

Kaza, Esenyurt TEM Otoyolu Kiptaş Konutları mevkiinde 01.00 sıralarında meydana geldi. Dereye uçan 34 VZP 30 plakalı kamyonun sürücüsü ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye ulaşamayan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Google'dan öğrencilere ilk gün sürprizi!Google'dan öğrencilere ilk gün sürprizi!
Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Sultanlar geri döndü! Final seti oynanıyor

Sultanlar geri döndü! Final seti oynanıyor

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google'dan öğrencilere ilk gün sürprizi! Okulun İlk Günü doodle oldu!

Google'dan öğrencilere ilk gün sürprizi!

Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

THY'den yolcularına flaş uyarı: Dikkatli olun

THY'den yolcularına flaş uyarı!

Erzurum'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Yüzlercesi telef oldu! Acı manzara

Yüzlercesi telef oldu! Acı manzara

Üniversiteli Miraç'tan acı haber

Üniversiteli Miraç'tan acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.