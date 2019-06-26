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Bariyerin yükseldiğini fark etmeyince kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

Edirne'de aracıyla trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne girmeye çalışan ve hidrolik bariyere çarpan taksi şoförü kazadan yara almadan kurtuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de trafiğe kapalı yola girmeye çalışan taksi şoförü, aracıyla hidrolik bariyere çarptı.

Alınan bilgiye göre, Murat Paşaoğlu'nun kullandığı 22 T 0236 plakalı taksi Talatpaşa Caddesi'nden trafiğe kapalı saatte Saraçlar Caddesi'ne girdiği esnada hidrolik bariyerin yükseldiğini fark etmedi.

Yükselen bariyere çarpan aracın hava yastıkları açıldı, maddi hasar meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrasında araç, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

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Edirne elektronik bariyer Kaza trafiğe kapalı cadde

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